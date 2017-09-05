Hurricane Irma Upgraded to Category 5 Storm,Northern Leewards and Antilles Islands to Brace for Impact

HURRICANE IRMA SPECIAL FORECAST/ADVISORY NUMBER 25
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL AL112017
1200 UTC TUE SEP 05 2017
CHANGES IN WATCHES AND WARNINGS WITH THIS ADVISORY…
THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC HAS ISSUED A HURRICANE
WATCH FROM CABO ENGANO TO THE NORTHERN BORDER WITH HAITI AND A
TROPICAL STORM WATCH FROM SOUTH OF CABO ENGAO TO ISLA SAONA.
SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT…
A HURRICANE WARNING IS IN EFFECT FOR…
* ANTIGUA…BARBUDA…ANGUILLA…MONTSERRAT…ST. KITTS… AND
NEVIS
* SABA…ST. EUSTATIUS…AND SINT MAARTEN
* SAINT MARTIN AND SAINT BARTHELEMY
* BRITISH VIRGIN ISLANDS
* U.S. VIRGIN ISLANDS
* PUERTO RICO…VIEQUES…AND CULEBRA
A HURRICANE WATCH IS IN EFFECT FOR…
* GUADELOUPE
* DOMINICAN REPUBLIC FROM CABO ENGANO TO THE NORTHERN BORDER WITH
HAITI
A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR…
* GUADELOUPE
* DOMINICA
A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR…
* DOMINICAN REPUBLIC FROM SOUTH OF CABO ENGAO TO ISLA SAONA
A HURRICANE WARNING MEANS THAT HURRICANE CONDITIONS ARE EXPECTED
SOMEWHERE WITHIN THE WARNING AREA. A WARNING IS TYPICALLY ISSUED
36 HOURS BEFORE THE ANTICIPATED FIRST OCCURRENCE OF TROPICAL-STORM-
FORCE WINDS…CONDITIONS THAT MAKE OUTSIDE PREPARATIONS DIFFICULT
OR DANGEROUS. IN THIS CASE…FOR SOME OF EASTERNMOST ISLANDS…THE
HURRICANE CONDITIONS ARE EXPECTED WITHIN THE NEXT 24 HOURS.
PREPARATIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY SHOULD BE RUSHED TO
COMPLETION.
A TROPICAL STORM WARNING MEANS THAT TROPICAL STORM CONDITIONS ARE
EXPECTED SOMEWHERE WITHIN THE WARNING AREA IN THIS CASE WITHIN 36
HOURS.
INTERESTS ELSEWHERE IN THE DOMINICAN REPUBLIC…ALONG WITH
HAITI…THE TURKS AND CAICOS ISLANDS…CUBA…AND THE
SOUTHEASTERN AND CENTRAL BAHAMAS SHOULD MONITOR THE PROGRESS OF
IRMA.
HURRICANE CENTER LOCATED NEAR 16.7N 57.7W AT 05/1200Z
POSITION ACCURATE WITHIN 10 NM
PRESENT MOVEMENT TOWARD THE WEST OR 280 DEGREES AT 12 KT